Venemaal avastasid vanemad, et nende surnuks peetud laps on elus, kui neile saadeti ootamatu ja kopsakas lastekoduarve.

Ema ja isa teadsid, et nende laps suri seitse aastat tagasi, kuid kõik muutus hetkel, mil orbudekodust saadeti neile tasumiseks arve, kirjutab Metro.

Volgogradis elanud paarike sai aastal 2011 lapsevanemateks, kuid neile öeldi, et nende pisike üle nädala ei ela. Vanematel lasti allkirjastada loovutamist kinnitavad paberid. Hiljem meelt muutnud vanemad pöördusid tagasi haiglasse, kust neile öeldi, et nende beebi on juba surnud.