Juba homme õhtul sammuvad kutsutud EV100-le pühendatud presidendi vastuvõtul mööda vaipa, et meie esipaariga kätelda. Sel puhul on paslik teha tagasivaade ajalukku ja vaadata, millised riided ja aksessuaarid on möödunud aastatel enim kõneainet pakkunud.

2009. aastal ilmus kõigi jaoks suure üllatusena Lauri Laasi käevangus vastuvõtule seltskonnategelane Liis Lass. Vähe sellest, et seltskonnastaarist kaunitari poleks keegi osanud tähtsündmusele oodata, oli Lass riietunud ülakeha paljastavasse pitsist kombineekleiti, mis tekitas kõvasti kõneainet. Üks on kindel - toona kantud kleit presidendi vastuvõtu jaoks sobilik ei olnud. Lisaks kleidile oli õhus ohtralt põletavaid küsimusi: mida küll lausus Lass presidendile? Kas ta kavatseb poliitikasse minna? Kas tal on Laasiga kuum suhe? Meediakärast häiritud presidendikantselei aga kuulutas, et edaspidi tuleb kutsutud külalistel aegsasti üles anda ka oma kaaslase nimi.

Liis Lass, 2009 (Aldo Luud)

2016. aastal säras presidendi vastuvõtul õhtu ühes värvikaimas kleidis Marko Mäetamme abikaasa Ürge Mäetamm. Värviline kleit tekitas palju vastukaja - oli neid, kellele see tohutult meeldis. Samuti leidus inimesi, kes kleidist kuigi vaimustunud polnud. Kindel on aga see, et ükskõikseks ei jätnud Ürge Mäetamme riietus kedagi. "See on mu hästi varajane maal, guaššmaal aastast 1990, kui olin teise kursuse Kunstiakadeemia üliõpilane," rääkis Marko Mäetamm ETV saatele "Ringvaade". "Leidsime suurepärase moekunstniku Lilli Jahilo," kirjeldas Marko oma abikaasa kleidi sünnilugu.

Ürge Mäetamm, 2016

Signe Kivi on iga aasta üks oodatuimaid presidendi vastuvõtu külalisi, sest naine üllatab alati väga stiilse riietusega. 2012. aastal naine millegagi väga ei üllatanud vaid kandis juba kord ballil kantud kleiti, millele oli lisanud Eesti Kunstiakadeemia tekli. "Kannan seitse aastat tagasi valminud kleiti, mis oli mul seljas esmakordselt, kui ma kandsin Eesti Kunstiakadeemia rektori ketti," sõnas Kivi, et toonane kombinatsioon oli peaaegu ülesoojendatud vana.

Signe Kivi, 2012 (Tairo Lutter)

2007. aastal sammus mööda vastuvõtu punavaipa Lotte Jürjendal, kelle kleiti vaadates inimesed imestusest pikali pidid kukkuma. Paljad õlad ja triibuline kleit tekitasid küsimuse, kas preili on otse rannast vastuvõtule tulnud. Silma riivasid ka allpool põlve lõppevad terava ninaga lakksaapad. Jürjendal ütles, et triibulise kleidi õmbles tema tuttav.

Lotte Jürjendal, 2007 (TIINA KÕRTSINI)

Aastal 2008 jäi vastuvõtul silma Luisa Värgi (täna Luisa Rõivas) kootud rahvuslik kleit, mille alläär meenutas pisut klaveriklahve. kehakatet võrreldi lausa villase sokiga. Stilist Jana Hallas ütles kommentaariks, et ta ei taha küll inimese kantud riiete kohta halvasti öelda, kuid kleit ei sobinud Luisa kehakujuga. "Kleidi või kostüümi mõte on siiski kaunistada oma kandjat, mitte vastupidi. Ja sats all ääres oli ka kuidagi naljakas."

Luisa Värk ja Taavi Rõivas, 2008 (TAIRO LUTTER)

Viis aastat tagasi, aastal 2013, sammus presidendipaari kätlema poliitaktivist Meelis Kaldalu, kes tekitas suurt furoori sellega, et jättis toonase esileedi Evelin Ilvese kätlemata. Kaldalu on ka siin galeriis esindatud, sest kandis väga pidulikul üritusel hoopis T-särki, mille rinnaesisel oli Siim Kallase näopilt ja kiri "Let’s JOKK". T-särki pidulikule sündmusele valis Kaldalu hoolega ning seejuures olid talle abiks ka sõbrad. "Selle kirjaga särk ei ole mingi eritellimus. Võib-isegi öelda, et see on Tartus legendaarne riietusese. Ainult varem oli särgil Kristen Michali nägu. Pidasime kunstnikuga aru ja otsustasime, et vabariigi aastapäeval oleks põhjust tema asendada Siim Kallasega," rääkis Kaldalu.

Meelis Kaldalu, 2013 (MATI HIIS)

Kristiina Ojulandi 2014. aastal kantud ning Beatrice'i disainitud lilla kleit on vast läbi aegade enim kriitikat saanud kehakate vastuvõtul. Paljad õlad ja avar dekoltee ei olnud inimeste arvates vastuvõtule sobiv ning Ojulandi kleiti võrreldi nii magamiskoti, tepitud jope kui ka tekiga. "Kleit valmis TFW kollektsiooni jaoks ja inspiratsiooniks oli eelkõige kangas ise – kolmest erinevast kihist siid. Idee teha sellest just õhtukleit oli kohe selge. Kangas on väärikas, samas modernne," kommenteeris kleidi autor ise.

Kristiina Ojuland ja Raimo Kägu, 2014 (Tiina Kõrtsini)

Keit Pentus-Rosimannus kandis 2015. aastal vastuvõtul Ukraina, täpsemalt hutsuulide, rahvariideid. Oskamatu silm ei saanud sellest ilmselt aru ja nii täitusid kommentaariumid küsimustega, kas Pentus-Rosimannus tuli vastuvõtule otse mõnelt karnevalilt. "Mitte igal riigil ei lähe praegu nii hästi, kui Eestil läheb. Mul on täna võimalus toetust avaldada Ukrainale ja loota, et Ukrainas saavad asjad korda. Eestis me muuhulgas väärtustame väga seda, kuidas keerulistel aegadel meid on toetatud. Me teame, kui oluline see on olnud. Täna on põhjust meil toetada selliseid riike, kus asjad on palju keerulisemad," põhjendas naine, miks ta sellise valiku tegi.