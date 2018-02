Samuti andis president kõrgematele ohvitseridele üle nende austamega kaasnevad õlakud. Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride auastmed üle president, vanemohvitseride auastmed kaitseväe juhataja.

Tulevase kaitseväe juhataja Martin Heremi ülendamine. (Tiina Kõrtsini)

Kaitseväe juhataja andis üle vanemohvitseride auastmetunnused

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras andis juba esmaspäeval, 19. veebruaril kaitseväe peastaabis üle auastmed vanemohvitseridele ja staabiveebli auastmesse ülendatud vanemallohvitseridele.

"Teile, head vanemohvitserid ja allohvitserid, on pandud kõrged lootused. Julgege rohkem vastutada. See tähendab, et tuleb julgeda ka rohkem otsustada. Ma usun, et teil on olemas kõik eeldused, et võtta vastu häid otsuseid," ütles kindral Terras vanemohvitseridele auastmeid üle andes.

Koloneli või mereväekapteni auastmesse ülendati kaheksa kaitseväelast, kolonelleitnanti või kaptenleitnanti auastmesse 26 ning majori või kaptenmajori auastmesse 35 kaitseväelast.

Koos vanemohvitseridega said kaitseväe juhatajalt auastmetunnused ka staabiveebliks ülendatud seitse vanemallohvitseri.