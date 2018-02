Näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on seekord oma videoblogisse külla kutsunud neiu, 20-aastase Erna Husko, kellel on instagramis üle 40 000 jälgija ja kelle tagumik teeb nii mõnegi tüdruku kadedaks. Brigitte ja Erna näitavad, mis harjutustega on võimalik vormida endale trimmis tagumik ning vastatakse ka kõige põletavamatele küsimustele, muuhulgas ka sellele, kas Erna tagumik on üldsegi päris.

Erna lükkab loomulikult väite, et ta tagumik pole treenitud ja on hoopis selle lasknud kirurgiliselt suurendada, kiiresti tagasi. „See on üks suur vale! Kindlasti te leiate mind 5 korda nädalas trenni tegemas. Kui teil on midagi öelda, et olen käinud lõikamas – luban inimesele, kes leiab ühe kriipsu või jälje, et ma oleks käinud operatsioonil – annan talle 10 000 eurot!“ sõnas Erna Husko.

undefined (TV3)

„Ma olen reaalselt väsinud sellest, et ma pean koguaeg lugema interneti kommentaariumitest, kuidas mu tagumik ei ole üldse nii prinkis, kui näiteks on Erna Huskol, keda kindlasti tüdrukud teavad, sest nende seas on palju vihkajaid, ja on ka poisse, kes teda tahavad. Palun õpeta mulle, kuidas saada nii vormikas pepu nagu on sinul!“ palus Brigitte Susanne Hunt.

Milliseid harjutusi on vaja teha, et saada endale prinkis tagumik, milline on olnud Erna haridustee, kui palju teeb ta trenni, mida ta sööb, kas tal on poiss, kas ta pidutseb, kuidas suhtub ta spordiklubis ülekaalulistesse inimestesse ning kuidas teha õige nurga alt instagrami pilte? Kõik vastused selguvad videos!