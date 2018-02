Aasta esimeste suurte ja oluliste sisustusmesside põhjal joonistuvad välja selle hooaja elutoa sisustustrendid. Palju leiab juba tuttavaid trende, kuid lisaks nendele on esile tõusmas ka uued ideed. Selle aasta värvitoonide palett on pastelne ja kirju. Värvidest on jätkuvalt populaarne punane ja selle erinevad varjundid, seal hulgas terrakota-punane, lõheroosa jt. Samuti on trendikad mahe roheline, beež ja nude-toon.

Trendivärvides Compose diivan koos Halves ja Around diivanilaudade ja Unfold laelambiga – tootja: Muuto.

Materjalidest püsivad puit, samet ja marmor endiselt aukohal.

Ferm LIVING toob kevadel müügile marmorist diivanilaua Marble Table.

Posea pink Bolialt lisab interjööri tänu sametile tubli annuse elegantsust ja luksuslikkust.

Puidust Aura kummutitesari Trekult mõjub ühel ajal retrolikult ja ajatult.

Vormidest on selle aasta märksõnadeks lopsakus ja geomeetrilised jooned.

Lopsakat disaini väljendavad näiteks uus mooduldiivan Eave Menult.

Erinevates suurustes Round tumbad ferm LIVINGult.

Geomeetrilist joont esindab Louis Poulseni uus valgustitesari YUH.

Üheks uuemaks trendiks on peeglid elutoas. Peeglite valik on palju kasvanud – neid leiab sel aastal kõigis suurustes kõigi suuremate tootja valikust.

HAY Strap peegel lisab õdusust HAY Mags Soft diivani

ja About A Lounge tugitooli kõrval.

Mimic lauapeegel Muutolt sobib väga hästi riiulisse.

&tradition on valikusse lisanud moodulitest kokku pandavad ajatud Amore peeglid.

Jätkuvalt püsib aukohal multifunktsionaalsus – ühele tootele on lisatud täiendavaid ülesandeid, mis aitab ruumi oskuslikumalt kasutada.

Wire Basket säilituskorvid/abilauad ferm LIVINGult, mida saab tänu kaanele kasutada ka diivanilauana.

Ferm LIVING taimekastidele saab juurde osta riiuli eesmärki täitva kandiku.

Valgustite osatähtsus on tänu hygge populaarsusele jätkuvalt kasvamas. Järjest rohkem leiab valikust meeleoluvalgusteid, mida saab lisada aknalauale, kummutile või riiulisse ning mis muudavad ruumi valguse mitmekihilisemaks ja hubasemaks.

Kujult vanaaegset õlilampi meenutav JWDA meeleoluvalgusti Menult

Turn On valgusti HAYlt mahub tänu väikestele mõõtmetele valgust andma ka riiulisse.

Elutoa diivanite puhul jätkub trend mooduldiivanite suunal. Moodulid teevad võimalikuks kasutajal ise kokku panna just enda soovidele vastava diivani.

HAY Mags diivani saab kokku panna erinevatest moodulitest.

Valgustite puhul on varasemast rohkem esile tõusnud piimklaasist ümarad kuplid.

Ferm LIVING valik täienes ümmarguse piimklaasist Opal valgustikupliga.

Jätkuvalt on üheks oluliseks märksõnaks klassika – seda nii mööbli kui ka valgustite puhul.

Uutes värvides disainiikoon – Louis Poulseni PH5 rippvalgustid.

Egg ja Swan tugitoolid Fritz Hansenilt muutuvad ajas järjest väärtuslikumaks.

Üheks trendiks, mis juba mitu aastat muutumatuna püsib, on rohelus. Ferm LIVING pakub väga laia valikut tuppa roheluse toomiseks – seal hulgas ümmargusi ja kandilisi taimekaste ning Hexagon lillepotte:

HAY komposiitkivist lillepottide valikust leiab väga palju erineva suurusega potte.

