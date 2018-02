Õhtulehe poole pöördus murelik klient, kes saatis fotod ja teatas, et tema kodupoes pole piima. Asja teeb kummaliseks, et tegu on Kiili Maxima, mis peaks kõige lähemal paiknema Maxima logistikakeskusele.

Maxima Eesti kaubandusdirektor Marko Põder saatis Õhtulehele vastu oma fotod, mis iseloomustavad Kiilis asuva kaupluse piimatoodete riiulit. "Näeme, et piimavalik on olemas – seega ei saa öelda, et kaupluses piim puuduks," ütles Põder.

"Paraku jõudis täna kilepiim tavapärasest hilisemal kellaajal kauplusesse, kuid saame kliendile kinnitada, et kui ta praegu enda kodupoodi uuesti vaatama läheb, siis kilepiim ootab teda juba riiulitel," lisab Põder.

Siiski puudub Maxima saadetud fotodelt just kilepiim.

Maxima fotod piimaletist Kiilis (Maxima )

Maxima meediajuht Marit Liik märkis, et tegu oli pisikese tehnilise tõrkega, mis tingis tarne hilinemise. Liik lisas, et klient on lahkesti oodatud kauplusesse, millesse on kilepiim kenasti saabunud. "Me vabandame tema ees tekkinud ebamugavuse pärast, et tehnilise apsu tõttu kilepiim jõudis tavapärasest pisut hiljem kauplusesse."