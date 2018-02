"Minu näoga onu" on vanemate ja nende laste tragikoomilistest suhetest rääkiv humoorikas draama, mis kõneleb õnne ja läheduse otsingutest. Filmi peategelasi kehastavad Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.

Lahutusjärgses masenduses muusikakriitik Hugo soovib just oma elu hakata taas üles ehitama, kui tema ukse taha ilmub ootamatult tema isa, džässmuusik Raivo. Kiusliku loomuga vanamees teatab, et ta on kohe-kohe maist teekonda lõpetamas ja ootab ainsalt pojalt enda eest hoolitsemist. Kui aga meeste ellu ilmub atraktiivne psühhoterapeut Marian, hakkavad isa ja poeg naise tähelepanu pärast omavahel konkureerima. Vanal riukamehel Raivol õnnestub luua ridamisi piinlikke episoode, millega Hugo romantilised plaanid ära rikkuda. Tragikomöödia ”Minu näoga onu” räägib pealesunnitud lähedusest, õnneotsingust ja andestamisest, pakkudes naeru läbi pisarate ja pisaraid läbi naeru.

"Minu näoga onu" režissöörid ja stsenaristid on Andres ja Katrin Maimik. Filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Mihkel Soe, kunstnik Kristina Lõuk, helilooja Sten Sheripov. Filmi tootis Kuukulgur Film koostöös Kinosaurus Filmiga. Filmi valmimist on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.