2007. aastal koolitas Ameerikas TSA Transportation Security Administration 2001. aasta terroriaktist ajendatult välja paarsada agenti, kes pidid lennujaamades kontrollima kahtlasena näivaid reisijaid. Politico on avaldanud loo ühe omaaegse agendi, Jason Harringtoniga, kelle sõnul tuli tal tööülesandeid täites ette rida naeruväärseid hetki.

Harrington, kes töötas TSA-s aastail 2007-2013, tunnistas, et vihkas seda ametit juba algusest peale. Mehe sõnul pidi ta läbi patsutama lapsi, vanureid ja isegi imikuid. „Ma konfiskeerisin isevalmistatud õunamoosi, kuna see võis olla oht rahvuslikule turvalisusele,“ rääkis Harrington. „Olin sunnitud pilootidelt ära võtma isegi küünetangid - kaudse loogika järgi võisid nad nednde abil kaaperdada lennuki, mida ise juhtisid.“

TSA-l oli ka nimekiri 12 riigist, mille kodanikud tuli pea alati läbi skaneerida. Harringtoni sõnul on tal need riigid tänini peas nagu luuletus: Süüria, Alžeeria, Afganistan, Iraak, Jeemen, Kuuba, Liibanon, Liibüa, Somaalia, Sudaan ja Põhja-Korea.

„Avastasin ruttu, et töötan asutuses, mille moraal oli ühendriikide valitsusametitest madalaim,“ pihtis endine agent ning lisas, et erakõnelustes tunnistas enamik TSA ametnikke, et nende meelest kuritarvitab agentuur oma igapäevase tegevusega avalikkuse usaldust ja rahalisi vahendeid.

Veel tunnistas Harrington, et jah, nad naersid oma niinimetatud klientide üle - läbivalgustamisel tekkisid inimestest ekraanile kummituslikud, Miki Hiire kõrvadega moodustised. Kuid eriti palju nalja pakkunud agentidele ülekaalulised inimesed, kelle iga volt ning lohk ekraanil suurelt näha oli. Puhkeruumis, kus kaameraid ei olnud, naerdi kõikvõimalike asjade üle - läbivalgustamisel ei jäänud varju ei intiimsed kehaaugustamised ega ka rinnaimplantaadid. Ära tehti ka kõik vana kooli naljad rassi ja suguelundite suuruse kohta.