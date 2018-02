Homme õhtul muutub Saku suurhall Baltikumi suurimaks ööklubiks ja lavale on oodata tantsumuusika maailmanimesid. Väljas paukuv pakane on aga muutnud lava ning baarid jäiseks.

Tõelisele talvefestivalile kohaselt on homse Winter Grindi lava ja baarid inspireeritud arktilisest talvest. Visuaalse efekti annavad tuhanded valgustatud jääkuubikud, mis peo käigus sulama hakkavad.

Sulamisprotsessi aitavad kiirendada elektroonilise muusika tipp Knife Party. Selle aastase parima peoõhtu garanteerivad lisaks veel Netsky, Tungevaag & Raaban, SikDope ja Mackye Gee. Oma esimese live-show teeb Eesti tantsumuusika tõusev täht Lemon Fight.

Lisaks väga heale muusikale on Saku suurhalli koondunud palju lisategevusi. Nii on võimalik mängida videomänge, saada massaaži või lõõgastuda lounge- aladel.

Winter Grindi kõneisiku Joosep Järvesaare sõnul on see festival ammuste unistuste täitumine: „Lõpuks ometi on nüüd eestlastel oma päris sisefestival. Just selline nagu me oleme mujalt maailmast ideaalseks pidanud – efektne ja ehmatavalt kõva“.