Eesti Roheliste juht ja Tallinna abilinnapea Zuzu Izmailova tundub olevat juba vabariigi aastapäeva lainel, kuid teda on tabanud tõeline tagasilöök - kust leida sinimustvalgeid bikiine?

Just sellise abipalvega pöördus Zuzu sotsiaalmeedias enda sõpruskonna poole. Hetkel pole küll teada, kus Zuzu neid bikiine vabariigi aastapäeva puhul kanda kavatseb, aga Õhtuleht soovib Zuzule edu ja hoiab pöialt, et ta rannarõivad leiaks.

Kallis lugeja, kui Sina tead, kuskohast saada sinimustvalgeid bikiine, siis kirjutage meie loo kommentaariumisse või meiliaadressil zyleyxa.izmailova@tallinnlv.ee