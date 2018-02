Märt esitas kohtunikele laulu "Ma tahan olla öö" ning saatis end ise ka kitarril. Arglikust olekust hoolimata suutis ta oma laulu esitada nii veenvalt, et suutis kolmest kohtunikust kaks ära petta. Vaid Mihkel Raud sai kohe aru, et Kristjan Valdise näol on päriselt tegu Märt Avandiga.

Talendisaate "Eesti otsib superstaari" 2008. aastal toimunud teist hooaega juhtis armastatud naljatandem Märt Avandi ja Ott Sepp. Hooaja üks eredamalt meelde jäänud hetkedest oli see, kui Avandi kehastus häbelikuks Puurmani noormeheks nimega Kristjan Valdis ja astus kohtunike ette lootusega neid niivõrd haneks tõmmata, et pälvida kollane kaart.

"Minu meelest oli just väljendusjulgust ja jõudu, lausa nii palju, et mina kutsuksin sind saate juhiks," lausus Mihkel, kes ilmselgelt oli koomikute nalja ära tabanud.

Heidy Purga oli aga nähtud esitusest väga lummatud. Ta sõnas, et Kristjan ei laulnud sugugi halvasti. Vastupidi. "Sa tegid seda väga kujundlikult, luuleliselt ja väga romantiliselt, see kõik jõudis minuni, aga mul on selline tunne, et need kurjad hundid saates "Eesti otsib superstaari" - nad söövad su lihtsalt ära, sest sa oled nii armas," lausus südamepõhjani liigutatud Purga.