Metsakalmistul peetud mälestusteenistusel pandi Eesti riigijuhtide kalmudele ühine pärg presidendi, riigikogu ja valitsuse poolt, mille leinalindile oli kirjutatud „Eesti rahvalt“. Tseremooniast võtsid osa Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja riigikogu aseesimees Enn Eesmaa.

Eesmaa sõnul avaldame me Eesti riigi 100. sünnipäeva eel lugupidamist ja erilist tänu nendele inimestele, kes erinevatel aegadel olid meie riigi tüüri juures ning andsid selle loomisse ja ülesehitamisse hindamatu panuse.

„Meenutades ajalugu kerkivad meie vaimusilma ette riigi loomise ja kaitsmisega seotud sündmused – nii raskused kui ka rõõmud nende kõrval, omal ajal tehtud otsused, riigimeeste võitlustahe ja soov luua iseseisev riik ning kindlustada selle tulevik. Just tulevik oli ja on Eesti inimeste kätes, millele on rajanenud meie riigijuhtide tegevus,“ ütles Eesmaa.

Pärjad ja meenutushetked olid Eesti Päästekomitee esimehe Konstantin Pätsi perekonna rahulas, peaminister eksiilis Tõnis Kinti haual, peaminister eksiilis Aleksander Warma haual, riigivanem August Rei haual, Konstantin Koniku haual, president Lennart Meri haual, riigikogu endise esimehe Ülo Nugise haual.

Pärg asetati ka kenotaafile – üheksale teadmata hauas puhkavale riigivanemale: Friedrich Karl Akel, Ado Birk, Kaarel Eenpalu, Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Heinrich Mark, Ants Piip, Jaan Teemant ja Jaan Tõnisson.