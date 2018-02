Harju maakohus hakkab kevadel arutama Tallinna Sitsi tänava korteriühistu kaebust majas avatud süstlavahetuspunkti vastu.

Sitsi 28 korteriühistu esimees Dmitri Griškun on öelnud, et vaidlus käib ruumide omanikuga, Kindralite Kinnisvara OÜga. Ühistu ei soovi majja süstlavahetuspunkti, sellega ei olda nõus. Need on kaubandusruumid, on Griškun öelnud, Harju maakohus hakkab asja arutama aprillis.

Põhja-Tallinna linnaosas elab või viibib Tervise Arengu Instituudi andmetel ligi 33% kõigist Tallinna narkootikume süstivatest inimestest ehk hinnanguliselt 1800 süstijat, neist ümmarguselt 23% Kopli, Sitsi, Karjamaa ja Pelguranna asumis.