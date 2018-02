„Palju õnne, Marju Lauristin!“ Kui ajalehe Postimees Tartu toimetus asus veel majas, mille keldripuhvetis võis prae kõrvale teinekord ka kannukese küsida, kontrollisid mõned ajakirjanikud just selle lausega, kas diktsioon on valmis oluliseks telefonikõneks. Või tuleks igaks juhuks kümmekond minutit oodata. Sel nädalal proovisin presidendi vastuvõtu heeroldi tööd ja selgus, et keset karsket tööpäeva võivad kogenematul teadustajal keele krõnksu ajada koguni sõnad „riigikogu“ ja „riigikontrolör“, Lauristini õnnitlemist pole tarvis oodatagi.

Oli see nüüd esimeses või teises klassis – igatahes oli vene keeles jõutud susisevate häälikuteni. Minul oli aga täpselt see ealine iseärasus, et need nii-öelda piimast tehtud kaks ülemist lõikehammast olid parajasti irdunud, aga päris hambaid veel ei paistnud.