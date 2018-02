Kas teie olete näinud korraga laval viit piltilusat õde, kes samal ajal on ka üliandekad? Eestis on üks selline bänd - The Ilves Sisters - kes esitles täna Rae meiereis oma uut, filmilaulude plaati.

Viiest õest koosnev bänd The Ilves Sisters sai maha uue albumiga, mille nimeks sedapuhku "The Sound of movies". Silvia, Aleksandra, Damaris, Gloria ja Liidia on õed, kes kokku pannud oma bändi - Silvia musitseerib tšellol, Liidia klaveril, Gloria ja Aleksandra viiulitel ning Damarise kanda on lauluhääl.

Sedapuhku on õed plaadile pannud 14 erinevat lugu filmidest, mis neile endile südamelähedased ning kauamängivalt leiab palasid nii muusikalist Grease kui ka imekauni loo "Dont cry for me Argentina".

Kui seni on õed esitanud vaid teiste autorite muusikat, siis tegelikult on Doris Kareva ja Rein Rannap õdedel kirjutanud ka ühe päris originaalloo, mis plaadiesitlusel samuti ettekandele tuli. Seda, tõsi küll, plaadilt ei leia, kuid peagi lastakse see välja singlina.