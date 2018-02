Tänaõhtuses debatisaates "Suud puhtaks" olid külas välismaalased, kes elavad ja töötavad Eestis ning on muuhulgas omandanud ära meie riigikeele. Igati muhedas ja üdini positiivses vestlusringis räägiti, mis on neid Eestisse toonud, siin hoidnud ja mis on olnud need põhjused, miks on otsutanud ära õppida meie keele. Muuhulgas veeres jutulõng ka eestlastele omastele kiiksudele, millega võib välismaalasel olla esmalt raske harjuda.

Urmas Vaino uuris e-Eesti esitluskeskuse teenuste juhilt Tobias Johannes Kochilt, milliste eestlastele omaste kiiksudega on temal sakslasena olnud raske harjuda.

"Suhtlus, kuidas inimesed omavahel räägivad. See tähendab seda, et inimesed võivad olla väga ausad, mis on midagi, mida ma väga hindan. Aga Saksamaal inimesed võib-olla nii ausad pole, ent nad on väga viisakad. See on selline balanss, mis on huvitav ja Eestis hästi teistsugune," rääkis ta. Ta toob argise näite ühistranspordist, kui näiteks tramm on puupüsti rahvast täis ja soovid, et eestlane vaba istekohani ruumi tekitaks. "Üritad silmkontakti luua inimesega, ent inimesed ei vaata sulle otsa. Isegi kui nad märkavad, et sa seal oled ja nad teevad sulle ruumi ja ütled "aitäh", siis keegi ei reageeri. Suhtlus on selline väike asi, millega on raske harjuda," räägib ta.

Argentiinast pärit jurist Luis Felipe Mohando lisab seepeale, et eestlased on väga siirad ja otsekohesed. "Kui keegi midagi ei taha või miski ei meeldi, siis eestlane kohe ütleb. See ei ole mõeldav näiteks Argentiinas, et kui keegi pakub sulle mingit toitu ja küsib, kuidas maitseb. Argentiinas ütlevad kõik, et on väga maitsev ja hea. Isegi, kui toit on väga halb. Siin, Eestis, kui midagi ei maitse, kohe öeldakse," toob ta välja.

Üldjoontes rääkisid debatis osalenud välismaalased Eestist ja eestlastest väga siiralt ja soojalt. Tänane saade pakkus kõvasti vastukaja ka Twitteris, kus mitmed inimesed märkisid, et tänane "Suud puhtaks" oli suisa terve hooaja õnnestunuim.

Väga inspireeriv saade, aitäh ETV ja @suudpuhtaks ! On uhke tunne, et avatud Eesti on suutnud oma südame külge köita nii palju häid ja huvitavaid inimesi. Hoiame neid. Elagu Eesti! #suudpuhtaks — Avatud Eesti Fond (@Avatudeestifond) February 21, 2018

Imeline lisandus Eestisse on need täna saates olevad inimesed. ETV poolt vääriline mõte EV 100 nädalal. Aitäh nii saate tegijad kui saatesse tulijad.#suudpuhtaks — Anneli Kannus (@AnneliKannus) February 21, 2018