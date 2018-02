„Kerjata lahus elavalt vanemalt elatist ja rõhuda sellele, kui raske on lapse kasvatamine, on pehmelt öeldes piinlik. Kas tõesti pole neil inimestel mitte mingit eneseuhkust?“ küsib kahe lapsega üksikema. „Elasin varem ja elan täna põhimõtte järgi, et iga naine sünnitagu täpselt nii palju lapsi, kui ta suudab ka üksi üles kasvatada.“

Mari kolis lastega eraldi elama nelja aasta eest, üürikorterisse. Vanem laps oli siis kaheksa ja noorem kolm aastat vana.

„Kasvasime mehega lahku ja elasime koos nagu õde-vend. Mehel tekkis uus silmarõõm ja mida ma ikka hoian kinni kedagi, kes minna tahab,“ põhjendab Mari lahkuminekut.