Ehkki võiks arvata, et vabariigi aastapäeva kontsertaktuse lavastaja staatus on siinsetele teatri- ja muusikaheerostele kui autäht, pole see siiski nii. Eriti, kui tegu on Eesti vabariigi 100. sünnipäevaga. „Ma kindlasti ei võtaks säärast pakkumist üldse vastu,“ tõdeb näitekirjanik ja lavastaja Urmas Lennuk. „See on väga raske ja väga vastutusrikas töö. Pärast kõik vahivad, tambivad ja õiendavad su kallal täiesti põhjendamatult! Inimene peab ikka hea närviga olema, et see kõik vastu pidada!“

Urmas Lennuki sõnul on need, kes seni noid kontsertaktusi teinud, erilise verega inimesed, keda kontserdijärgne ja sõimukujuline jätkupidu endast välja ei vii. „Sul võib vabariigi aastapäeva kontsertaktuseks olla kui tahes hea idee, aga tappa saad igal juhul,“ lausub Lennuk. „Ning kui on veel EV100 kontsertaktuse lavastamine, siis selle eest saab kohe topelt sõimata.“ Lennuk tunnistab, et eks see ole ka põhjus, miks osa lavastajaid ei taha selle projektiga kokku puutuda. Kuid on teinegi põhjus: erakordselt suur töömaht.