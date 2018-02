Sally Hawkins teeb „Vee puudutuse“ tumma koristajana karjääri kõnekaima rolli, lausumata ainsatki sõna. „Kui ma oma filmidesse näitlejaid valin, siis valin tegelikult silmi,“ kinnitab Mehhiko režissöör Guillermo Del Toro, kelle fantaasialugu lihtsa naise ja vangistatud veeolendi kiindumusest teenis 13 Oscari nominatsiooni.

Külma sõja aegsetel 1960ndatel hargneva tegevusega filmis tunneb koristaja Elisa (Sally Hawkins) tõmmet tippsalajasse valitsuslaborisse lukustatud mereolendi (Doug Jones) vastu. Naine, kel pole häält, kellest ei tehta välja ning keda meesülemused alandavad, leiab omamoodi hingesugulase ja armub olevusse vaatamata tema võikale välimusele.

Del Toro on intervjuudes tunnistanud, et on juba mitukümmend aastat tahtnud teha lugu iidsel teemal „Kaunitar ja koletis“. Režissööri sõnul leidub seda müüti igal maal. „Olgu siis tegu Zeusi muundumisega Kreeka mütoloogias või iga oma kuju muutva jumalaga Aasia mütoloogias.“

KEELATUD ARMASTUS: Veeolendisse armuvat Elisat kehastav Briti näitlejanna Sally Hawkins on tuntud filmidest „Vera Drake“, „Rõõmurull“ ja „Kurb Jasmine“. (Outnow.ch)

Kuid „Vee puudutus“ erineb tavapärastest muinasjuttudest ja müütidest selle poolest, et suhe muutub seksuaalseks ning olevus säilitab oma kuju ja loomuse. Del Toro eesmärk oli teha realistlikum täiskasvanute armulugu. Ta suhtus ettevaatlikult loomade fetišeerimisse, mis nende iidsete müütide pinna all peitub. Selle esikohale tõstmine oleks tõmmanud tähelepanu eemale liigutavalt loolt kahest üksikust hingest, kes rasketes oludes teineteist leiavad.