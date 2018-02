Muusik ja näitleja Marko Matvere tutvustas tänases "Pealtnägijas" oma kiivalt saladuses hoitud projekti, mille kallal mees juba paar aastat sepitsenud on. Nimelt ehitas ta Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks hümnimasina.

"Idee sündis sellest, et kuidagi pühitseda ja tähistada Eesti sajandat aastapäeva," ütles Matvere ja lisas, et lihtsalt diivanil vedelemise ja viina joomise asemel võiks midagi muud teha, vahendab Menu saadet. "Ma tundsin, et ilma kingituseta ma päris hästi ei saa."

Tulemus on kaheksa tuubat, mida ühendavad kanalisatsioonitorud, ja kuhu annab õhusurvet kompressor.

