Legendaarne pungimemm Maie Parrik tähistas 19. veebruaril 79. sünnipäeva. Palusin särtsaka daami sel puhul Tallinna vanalinnas asuvasse kohvik-pagarikotta Rukis kohvile ja magusale ampsule.

"Viies ratas ma vankri all olen ja sinna pole midagi parata," tõdeb särtsakas daam sünipäeva puhul mahlaklaase kokku kõlistades.

Maie, sinu hoog ei näikse raugevat. Esmaspäeval, 19. veebruaril said 79 aastaseks ja suure sünnipäevapeo pead maha reedel, 23. veebruaril Kuku klubis?

Jah, isegi laulusalm ütleb: "Eile oli mul sünnipäev, kuid õnne oli vähe. Mamma mulle tordi tõi ja pillas selle pähe." Aga Kuku klubis tuleb tõesti reedel pidu. Kui suur see tuleb, eks paistab. Oma laulud plaanin igatahes kõik ette kanda.

Facebookis oli ka reklaam üleval, attendimisi on palju ja ma kardan, et Kuku klubi läheb lõhki.

Ei tea midagi. Paljud inimesed on praegu gripis. Ja kui oled gripis, siis pole mõtet rahvarohketesse kohtadesse minna.

Ära muretse, küll rahvast tuleb, sest sina oled ka noorema põlvkonna jaoks legendaarne mutt. "Viies ratas vankri all" on raiutud ajalukku.

Tõsi ta on. Minu sünnipäeva hommikul lasti isegi Elmari raadios seda lugu. Aga pean tunnistama, et see teeb mulle hirmsasti viha, et ainult seda "Viies ratas vankri all" lugu igalpool lastakse. Nagu mul muid laule ei olekski! Ainult viies ratas ja kogu moos. Aastal 2016 ilmus mul näiteks plaat "Laulud ja aastad", kus on lausa 11 väga kihvti lugu. Aga sinna pidin ka selle ratta loo panema, sest mulle öeldi, et muidu pole see Maie Parriku plaat.