Tallinnas Narva maanteel peeti kolmapäeva õhtul kinni politsei eest autoga põgenenud mees ja naine.

Põhja prefektuuri pressiesindaja rääkis Õhtulehele, et kell 20.14 teatati politseile, et sõiduauto Mercedes on osalenud liiklusõnnetuses ja lahkunud sündmuskohalt.

Narva maanteel peeti kinni politsei eest põgeneja (Tiina Kõrtsini)

Hiljem, kella poole üheksa ajal, märgati sama autot liikumas Pirita poolt kesklinna suunas. Politseinikud andsid peatumismärguande, kuid juht eiras seda ja põgenes. Kuus politseisõidukit võtsid ta Narva maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmiku lähedal karpi ning pidasid kinni.