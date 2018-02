Inglasele, prantslasele ja venelasele näidatakse filmi: kõrb, mees pakub naisele õuna, pärast mida naine andub talle. Pärast filmi esitatakse neile küsimus, mis rahvusest tegelased olid.

Inglane: "Naise kohta ei tea ma midagi, aga mees oli eht inglise d˛entelmen. Ainult tema, kui tõeline d˛entelmen, loovutab daamile viimase õuna."

Prantslane: "Kes mees on, ei tea, kuid naine on prantslanna. Ainult tema võib õuna eest mehele anduda."

Venelane: "Ma ei tea, kes see mutt seal oli, aga mees oli küll juut. Ainult tema võib kõrbest õuna leida."