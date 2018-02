Esimene teadaolev ohver oli Ameerikas ja Kanadas elanud Sulev Kasak, kes otsustas tulla tagasi kodumaale. 2006. aastal aitas tal pansionisse koolida diplomaat, praegune advokaat Argo Küünemäe. Ühel hetkel selgus kõigi jaoks suure üllatusena, et vanahärral ei jätkunud enam raha arvete jaoks tasumiseks. "Ma võtsin Sulev Kasaku käekõrvale, läksime panka ja palusime pangast väljavõtet, kus siis selgus, et isikul pidi olema arvel umbes 700 000 krooni, kuid arve oli nullis. Kui ma pangaväljavõtete pealt vaatasin, et ülekanded on tehtud Merivälja pansionaadi direktrissile, siis arusaadavalt tekivad küsimused," sõnab ta.

Meedias on laialt räägitud Merivälja pansioni skandaalist - hooldekodu direktriss Tiina Saarmaa ja sotsiaaltöötaja Inge Aasa varastasid süsteemselt oma eakate hoolealuste tagant ning kulutasid nende raha nii spaades kui riidepoodides. Tänasest "Pealtnägija" avaloost selgus, et kõik see ei pruugi olla kaugeltki kõik.

Ilmnes, et direktor ja sotsiaaltöötaja on püsti pannud jultunud skeemi, mille sihikul on eakad kliendid - peamiselt väliseestlased, kel on palju raha, ent mõistus ja nägemine pole enam nii klaar.

Selgus, et kõik see ei pruugi olla sugugi veel kõik. Maia-Liisa Mürkelit valdas lahvatanud skandaali järel äratundmine. Nimelt veetis ka tema vanaema oma viimased elupäevad kõnealuses hooldekodus. Asi päädis sellega, et direktor ostis hoolealusest proua rahadega suure maatüki, mis on tänase päevani tema abikaasa nimel. Lisaks pandi oksjonile Mürkeli vanaisa tehtud maalid, mis mõnda aega varem kadunuks olid jäänud.

