Terrorirühmitus Boko Haram sai 2014. aastal kurikuulsaks, kui röövis Chiboki linnas Nigeerias 276 koolitüdrukut. Praeguseni on 112 tütarlast vangis. Guardian vahendab, et juba teist päeva otsivad oma tütreid taga järgmised vanemad, kes kardavad, et terroristid on nendegi lapsed röövinud.

19. veebruaril tungisid Dapchi linnas asuvasse tütarlaste reaalkooli relvastatud mehed. Pärast intsidenti on kool suletud, väravate taga käivad murest murtud vanemad ja pereliikmed, kes nõuavad infot oma tütarde kohta. Esialgu teatasid kohalikud võimud, et kedagi pole röövitud, suur hulk õpilasi ja kooli töötajaid kõigest põgenes rünnaku eest. Pole täpselt teada, kui paljud lapsed kadunud on, numbrid varieeruvad 67 kuni 94 vahel. Koolis käib 710 tütarlast.

„Meie tüdrukud on kaks päeva kadunud ja meil pole aimugi, kus nad on,“ ütles üks meesterahvas, kelle vennatütar on kadunute hulgas. „Meile öeldi, et nad jooksid küladesse laiali, me oleme kõik need külad tulutult läbi kamminud. Meil on ausalt öeldes hirm, et juhtunud on kõige hullem.“