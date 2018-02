14. veebruaril Floridas Parklandis asuvas Marjory Stoneman Douglase keskkoolis aset leidnud koolitulistamise üks ohvritest oli eestlannast ujumisõpetaja Merle Liivandi õpilane. Liivandi rääkis tänases "Ringvaates", kuidas traagiline juhtum kohalikele on mõjunud.

"Olin Miamis väikeettevõtjate messil ja ühel hetkel hakkasid kõigil telefonid helisema ja värisema. Hakati rääkima, et on toimunud koolitulistamine. Minuni jõudis veel uudis, et vahepeal on üks meie enda ujuja kadunud. Küsiti, kas keegi on Nicholasest kuulnud, kas keegi on teda näinud. Ujumisringkonnas olid meil sõnumid ringlemas ja kui ma messilt lahkusin, sain sõnumi, et Nicholas on meie hulgast lahkunud," rääkis ujumisõpetaja saates sellest, kuidas ta tragöödiast esmakordselt kuulis.

Merle nägi noormeest viimati üksnes neli päeva enne saatuslikku päeva. Kaks nädalat tagasi sai noormees stipendiumi ülikoolilt. "Teada neli päeva hiljem, et need nõuanded ja õnnitlused kahjuks jäidki tol päeval õnnitlusteks, oli raske. Ma ei ütleks, et terve öö magada sain. Kui ma järgmisel päeval ujulasse läksin, siis oli kogu ujumisringkonnal kõhe tunne," sõnas ta ja lisas, et ilmselt tunneb samasugust kõhedust ka kogu laiem üldsus.

Merle rääkis, et kogu ümbruskond on juhtunud šokis. Koolimaja, kus tulistamine toimus, on sel nädalal veel kinni. Järgmisest nädalast hakatakse koolieluga tasapisi edasi liikuma. "Lapsevanemad on palunud selle maja maha lammutada. Mul endal on ujulas vetelpäästja, kelle vend oli samas koridoris, kus tulistamine toimus ja ütles, et tema vend ei suuda kooli minna. Näen ümberringi, kuidas lapsevanemad ei julge isegi oma lapsi kooli viia, sest reaalsus on see, et koolitulistamisi on sel aastal olnud liiga palju," sõnas ta.