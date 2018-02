Keila lähedal Kulna ülesõidul toimunud raudteeõnnetuse varaline kahju on selgitamisel, kuid halvemal juhul peab Elron ostma uued vagunid, mida tuleks oodata umbes kaks aastat.

"Põhiküsimus on selles, kas vagunite kered on sirged. Vastasel juhul tuleb nad välja vahetada, et ehitada uued vagunid," rääkis Elroni juht Olle Tischler "Aktuaalsele kaamerale", vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ei tahaks praegu spekuleerida, aga kui me peame uue vaguni tellima või kaks vagunit, siis me räägime võib-olla kahest aastast," rääkis ta uute vagunite ehitamisest.

Kuna üks rong on rivist väljas, sõidab teatud liinidel senise kahe ühendatud rongi asemel üks, mis aga tähendab rahvarohkemaid ronge.