Altkäemaksu kahtlustusega Läti keskpanga president Ilmārs Rimšēvičs väitis pressikonverentsil, et raskustesse sattunud ABLV pank küsis keskpangalt miljardi euro suurust likviidsuslaenu.

ABLV pank ise teatas esmaspäeval, et küsis 490 miljonit laenu, sest panka on tabanud rahapesukahtlustuse järel pangajooks, milles on pangast lahkunud 600 miljonit eurot. Rimšēvičsi sõnul ütles keskpank laenupakkumisest ära ning kolm tundi hiljem algasid läbiotsimised tema kontoris, vahendas Äripäev.

Veel väitis mees, et on saanud surmaähvardusi ning need ka politseile edastanud.

Läti keskpanga president vahistati nädalavahetusel ning teda kahtlustatakse vähemalt 100 000 euro suuruse altkäemaksu võtmises, kuid ta vabastati kautsjoni vastu esmaspäeval.