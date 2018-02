USA Riiklik Tulirelvade Assotsiatsioon (lüh. NRA) ning neilt rahalist toetust saanud poliitikud seisavad ootamatu vastase ees: 14. veebruari koolitulistamise ellujäänud. CNN ja BBC vahendavad, et noortel, kes nägid pealt, kuidas endine kaasõpilane nende sõpru ja õpetajaid tulistades maha niitis, on mõõt täis saanud.

Tänapäeval on noortel oma häält palju lihtsam kuuldavaks teha. Selle aasta 20. aprillil toimub üleriigiline protestiaktsioon, milles osalevate koolide õpilased ja õpetajad koolipäeva keskel tundidest välja marsivad. 20. aprill valiti seetõttu, et 1999. aasta 20. aprillil toimus seni kõige verisem rünnak keskkoolile, mil kaks Columbine'i keskkooli õpilast surmasid 12 õpilast, ühe õpetaja ning lõpuks iseennast. Stoneman Douglase keskkooli tulistamises hukkus 14 õpilast ja kolm õpetajat.

Stoneman Douglase kooli õpilased algatasid ka sotsiaalvõrgustikes liikumise #NeverAgain (#MitteKunagiEnam eesti k. - toim.), mis sai kiirelt viraalseks. Populaarsust kogus ka Stoneman Douglase õpilase Emma Gonzaleze sütitav ja pisarais peetud kõne, milles ta kuulutas, et poliitikute vabandused ja keerutamine ei lähe enam talle ja ta kaasõpilastele korda ning et noored nõuavad muudatusi relvaseadustes. Teisipäev algas noortele relvavastastele aktivistidele väikese võiduga, kui president Trump kirjutas alla korraldusele, mis keelaks seadmed, mis võimaldaksid poolautomaatsest relvast täisautomaadi võimsusega relva teha. Kuid Stoneman Douglase keskkooli õpilastel on plaanis nõuda nende koolikaaslaste tapmiseks kasutatud AR-15 tüüpi relva täielikku keelustamist.

„Kui president tahab minuga silmitsi seista ja mulada mulle, et küll oli tragöödia ja see poleks tohtinud juhtuda ja jääb kindlaks, et selle teemaga ei tegeleta, siis ma küsiks talt hea meelega, et palju ta kah NRA-lt raha sai,“ rääkis Gonzalez oma kõnes. „Aga teate, mis? Ma juba tean! 30 miljonit dollarit! Kui see jagada vaid 2018. aasta pooleteise kuuga relvade läbi hukkunud inimeste arvuga, siis on tulemuseks 5800 dollarit. Nii palju need inimesed sulle väärt ongi, Trump?“

