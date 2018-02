Meri on jäätunud või rüsijääd kuhjunud just ennekõike Sillamäe all.

Alates 1. märtsist kehtivad Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele ka täiendavad nõuded, milleks on jääklass 1D (Lloyd´s registri järgi või samaväärne klassifikatsiooniühingute jääklass) ja peamasina võimsus alates 1200 kW.

Soome lahel murdis riik jääd ka eelmisel aastal, kuid seda vaid mõned päevad, sest meri ei jäätunud, küll aga kandsid hoovused ja tuuled Sillamäe piirkonda rüsijääd ning seal tuli 2017. aastal talvel abistada jääst läbi 9 laeva.

Riigihanke tulemusel on jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel aastateks 2012-2022 talvisel navigatsioonihooajal nelja kuu vältel riigi kasutada ASi Tallinna Sadam tütarettevõttele TS Shipping kuuluv jäämurdja Botnica, mille eest maksab riik ainuüksi valmisolekutasu 4,7 miljonit eurot aastas. See summa kulub Botnica prahtimisele ka siis, kui laev ainult kai ääres seisab. Botnica kulutab ca 30 000 liitrit laevakütust päevas, kui ta jääd murrab. Seega makstakse riigieelarvest Botnica kasutamise eest jäämurdeteenuse osutamisel üle 69 500 euro päevas.

Riigieelarves on sel aastal jäämurdeteenuseks kokku planeeritud 6,376 miljonit eurot. On eeldada, et seal aastal tuleb see summa suurem.