Harju maakohtu Kentmanni tänava kohtumajas jätkus kolmapäeval Estonian Airi endiste töötajate poolt lennufirma Nordic Aviation Groupi (NAG) vastu esitatud hagi kohtulik arutamine taotluste läbivaatamisega.

Läinud aasta detsembris alanud protsessil paluvad hagejad kohtul tuvastada, et NAG on Estonian Airi õigusjärglane, mis tähendaks, et 2015. aasta novembris toimus üleminek, mitte ei loodud uut ettevõtet.

Estonian Airi endistest töötajatest hagejaid esindavad kohtus advokaadibüroo Sirel&Partnerid vandeadvokaadid Jüri Sirel, Kalle-Kaspar Sepper ja Liis Mäeker. Kostja rollis NAGi huve esindavad Jaanus Mody ja Liina Naaber-Kivisoo advokaadibüroost COBALT.

Hageja esindajad on öelnud, et NAG tegutseb samal turul, samade lennukitega, samad on juhtivtöötajad ja töötajad. Estonian Airiga on samaks jäänud lennuajad, sihtkohad ning isegi pardaajakiri.