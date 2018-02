Tartumaal viie rakke kõrguselt pea ees kaevupõhja kukkunud mehe elu päästsid metallredeli pulgad, kuigi ta sai kukkudes kannatada.

Teisipäeva õhtul jäi Tartumaal Möllatsi külas oma koduhoovis kaevuraket paigaldanud vanem mees pimeda kätte. Ta üritas toekama kruvikeerajaga rakeet veel pisut nihutada, kui kaotas tasakaalu ja lendas mitme meetri kõrguselt pea ees sügavikku.

Ümber pöörata ei saanud

Üle keskea jõudnud Leol olid rakke paigaldamisel abiks üks külaelanik ja elukaaslane Linda.„Ega me polekski talvel kaevu tegema hakanud, aga auk oli valmis ja pidime kaevurakke ainult peale tõstma, et see allapoole vajuks. Seisime siin kõik kaevu ümber, kui Leo pea ees nagu kivi kaevu kukkus. Kõik käis nii kiiresti, et polnud lootustki Leo jalgadest kinni saada. Kuna kaevu ei olnud plaanis ronida, siis polnud Leol ka julgestuseks köit ümber keha.