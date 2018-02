Artur ei pidanud ähvardavaid telefonikõnesid nii tähtsaks, et neist politseile teatada, kuid sõitis siisku Valka, et Joeliga asjad silm silma vastu sirgeks rääkida.

Kohtuasja juured viivad tagasi möödunud aasta mai lõppu, kui Artur ja tema kallim läksid nii suure raginaga lahku, et neiu olevat noormehele lausa käsitsi kallale kippunud. Kaks nädalat hiljem hakkasid Arturi telefonis kõlama ähvardused.

Lõpuks otsustati suud puhtaks rääkida Valga Pika tänava tanklas. „Tuli autost välja, käed laiali. Ütles, et noh, kõva mees, ja hakkas kohe lööma,“ meenutab kannatanu.

Võitlus oli kiire, kuid äge. Verd lendas ja isegi auto sai kannatada – see, millega Arturi seltskond oli Valgas ringi sõitnud. Olukord võttis juba hullu pöörde, aga siis sekkus suurt kasvu ärimees. „Üks tüdruk kisas kõrval, aga teised vaatasid niisama. Ega ma midagi muud teinudki, kui kõva häält ja lükkasin agressiivse noormehe eemale,“ meenutab 41aastane Aleksei. Ta sõitis alles siis minema, kui oli selge, et verevalamist enam ei järgne. Rünnak toimus tankla turvakaamera silma all.

Artur läks kohe Valga haiglasse, kus tal tuvastati ninaluumurd ja marrastused ning teatati juhtunust politseile.

Kaks nädalat oli kõik vaikne. 2. septembri varahommikul kell neli helises aga taas telefon. Arturi sõnul öeldi kõne lõpul, et tema ja tüliõunaks olev tüdruk veel kahetsevad, et nad politseiga ühendust võtsid. Artur lubati maha lüüa.

Joel tunnistab, et on rünnakus süüdi, kuid ütleb, et pole tapmisähvardust teinud. Kuid kohus võib teda süüditunnistamisel karistada kuni viieaastase vangistusega.