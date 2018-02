Aasta metsiku looduse fotograafi auhinna pälvinud Jo-Anne McArthuri klõpsatud pilt on pealtnäha jube nunnu, kuid pildi taga olev lugu äärmiselt kurb, vahendab CBS News. Gorilla, kes talitaja süles istub, päästeti salaküttide käest.

Jo-Anne külastas Kamerunis asuvat Ape Action Africa primaatide kaitseala. Kuus nädalat pildistas fotograaf sealseid asukaid ja töötajaid. Auhinna toonud fotol istub üks õige taltsas gorilla õnnelikult naeratava talitaja süles.

Jo-Anne'i jaoks, kes tavaliselt teeb pilte loomadevastasest julmusest tsirkustes, loomaaedades või farmides, oli see projekt tavapärasest erinev. Kui uinutatud gorilla transportimise ajal auto tagaistmel ärkas ja talitaja sülle ronis, teadis naine, et käes on tõeliselt eriline hetk ja ehkki ta käsi värises pisut - gorilla on ikkagi üsna võimas loom ja mis tujus ta võib olla, on ettearvamatu - tegi ta pildi ära.

Fotograaf rõhutab, et ehkki pilt on väga armas, on see, et selline pilt üldse võimalik on, väga kurb. Gorilla on metsik elukas, kelle loomulik instinkt ei ole kindlasti inimesele sülle pugeda. „Ma loodan, et kui inimesed seda pilti näevad, siis saavad nad kontekstist aru,“ räägib Jo-Anne. „Need ei ole loomad, kellega me, inimesed, kaisutama peaksime. Gorillad on ohtlikud loomad. Ja see olukord ei ole tegelikult loomulik.“

Gorillatüdruk Pikin päästeti küttimisohust. Gorillasid kütitakse nagu ulukeidki nende liha pärast. Aafrika ulukite küttimine mõjutab umbes 500 loomaliiki ning eriti ohustatud on gorillad ja šimpansid, kelle arvukus on niigi väike. Pikin võib küll olla jahimeestest ja lihunikest ohutus kauguses, ent inimeste hoolitsus tähendab paraku ka seda, et päris metsikus looduses ta enam hakkama ei saaks...