„Eesti läbi 100 silmapaari” – see on pildiline lugu Eestist, mida jutustab sada eestlast ja eestimeelset inimest. Kõige vanem on sündinud aastal 1918 nagu Eesti Vabariik. Kõige noorem sündis 24. veebruaril, Eesti sünnipäeval, 2017. aastal.

Koos portreedega tuli teisipäeval, 20. veebruaril Viru Keskuse Rahva Raamatus esitlusele sada meeleolu, mis annavad ka Eestit mitte tundvale inimesele aimu meie maa loodusest, kultuurist, saavutustest.

EV100 raamatu „Eesti läbi 100 silmapaari” esitlus - Ivo Linna, Anu Saagim (Tatjana Iljina)

Kõigil soovijail oli võimalus kuulata raamatu „Eesti läbi 100 silmapaari” lugu. Samuti sai kuulda mida arvasid sellest laulja Ivo Linna, maailma parim müüjatädi Ülle, endine seto ülemsootska Annela Laaneots, kultuuriprodutsent Kadri Tikerpuu ja väike Sirel.

Fotograaf Toomas Volkmann; ülemsootska Annela Laaneots

Kohal oli ka raamatu valmimise juures olnud tegus meeskond - Kaire, Toomas, 2xTõnu, Tiiu, Piret, Helina ja Sven, kes soovijaile raamatusse ka autogramme jagasid.

Vaata pilte ja videot!