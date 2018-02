Vietnamis ja Kambodžas olime juba harjunud, et kahvanägudelt püütakse ikka rohkem raha kätte saada kõikvõimalike erinevate teenuste eest. Näiteks ilma rahvusvahelise juhiloata rolleriga sõitmise eest on kohalik politsei väga varmas trahvima. Muidugi ilma kviitungita. Aga sellist nahhaalsust nagu Taisse jõudes kogesime, poleks osanud uneski näha.

"Läksime veidi rohkem kui aasta tagasi seljakottidega Kagu-Aasiasse rändama. Saatsin teel olles pidevalt meie vanematele meie seiklustest kirju ja kiitsin, et nendes maades pole midagi karta ja kõik tundub turvaline olevat. Ema lausus mulle, et suurim oht algab just sealt, kui su ohutaju on täiesti kadunud. Kahjuks ei osanud me sel hetkel nendele kuldsetele sõnadele tähelepanu pöörata, vaid pidime seda nentima hiljem.

Kui Eesti välisministeerium rahustab, et netifoorumites levima hakanud jutud Taimaal turistidelt röövitud lastest on allikate kontrollimisel osutunud kuulujutks ja ametlikult millestki sellisest teatatud pole, siis turistina Tais tuleb siiski olla äärmiselt tähelepanelik ja ettevaatlik, sest kohalikust politseist ei pruugi abi saada. Pigem vastupidi, nagu tõestab Õhtulehega oma kogemust jagav Maria, kelle kirja siinkohal avaldame.

Liikusime põhiliselt ühistranspordi või kohalike niiöelda taksodega. Öeldakse küll, et Tai on naeratuste maa, aga sulle naeratakse täpselt senikaua kuni on lootust raha saada.

Külastasime Koh Changi saart. Edasi-tagasi praamipileteid ostes toonitas müüja, et jälgiksime, et ära võetaks just kollased sinnasõidupiletid, mitte sinised tagasisõidupiletid. Kastiauto viis meid sadamasse – umbes pool kilomeetrit enne oli piletikontroll, kus napsati mu käesti just needsamad tagasisõidupiletid. Olime hämmingus! Saatuse tahtel tuli mõne aja pärast seesama piletid võtnud naisterahvas ka sadamakaile. Pöördusin ta poole ja näitasin, et mul on alles piletid, mis ta oleks pidanud ära võtma ja püüdsin selgitada, et ta võttis mult ära tagasisõidupiletid. Naine kehitas vaid õlgu. Asja selgitama tuli veel kaks meest ja kõik püüdsid mind veenda, et mitte midagi pole valesti. Loomulikult pidime saarelt lahkumiseks ostma hiljem uued piletid.

Kuna reisisime spontaanselt, polnud meil saarele ühtki majutust broneeritud. Ühed noored inimesed pakkusid oma ruumides soodsalt eraldi duširuumiga tuba rendile. Olime nõus. See meie suurimaks veaks osutuski. Mitteametlikust majutusasutusest varastati meie väike reisikott igapäevaste asjadega nagu peegelkaamera (kus sees olid kõik reisifotod), nutitelefon, üks rahakott ja kaks spordisärki. Kuna majarahvas ignoreeris probleemi, pöördusime murega kohalikku politseisse. Toa omanik pöördus aga omakorda meie vastu süüdistusega, et oleme lõhkunud nende kodu.

Kuna sel polnud mitte mingisugust alust, toodi süüdistuseks järgmine teema, et oleme rentinud rolleri ja selle lõhkunud. Saanud Vietnamist juba kogemuse, et nendes maades pole mõtet korruptsiooni tõttu rollerit rentida, polnud me loomulikult mingit rollerit rentinud. Õhku ahmides ja nutt kurgus süüdistusi kuulates, vormistati meile miskeid taikeelseid dokumente. Vigase inglise keele tõttu oli suhtlemine väga keeruline. Jaoskonnas küsiti endi kätte meie mõlema passid ja kästi alla kirjutada teadmata sisuga paberitele. Sellisel hetkel oled väga haavatav ja segaduses. Suure veana andsime passid politseid usaldades käest ära.

Seda, et hoopiski me ise olime ohvrid ja endi asjadest ilma jäänud, ei peetud millekski. Vigases inglise keeles süüdistati meid kohalike laimamises, sest Tai inimene ei varasta. Jäime ootama väidetavalt lõhutud rolleri omanikku ja mu elukaaslane viidi trellide taha. Segaduses, hirmul, hämmingus, aru saamata, mis toimub, nutsin ohjeldamatult. Mitte keegi mingeid selgitusi ei jaganud. Tunnid möödusid. Kuniks seesama toa omanik, noor ja kena naisterahvas hakkas mind lohutama ja ütles, et enne me siit ei pääse, kui oleme maksnud 35 000 tai bahti (ligi 1000 eurot), sest just nii palju saaks meie passide eest mustal turul.

Kokkuvõttes lugesin välja, et ei ole vahet, milles meid süüdistada, seda summat maksmata me siit ei pääse ega saa ka passe tagasi. Eelmisel päeval naeratav naisterahvas, järgmisel hommikul kuri nõid ja šaakal, muutus ühtäkki jälle malbeks ja naeratavaks ning pakkus välja, et sõidutab mu panka, et saaksin raha välja võtta.

Pidanud elukaaslasega läbi trellide nõu, paistis see lahendusena, viimase lootuskiirena kuidagigi need õhust tekkinud probleemid lahendada ja siit saarelt terve nahaga lahkuda. Olukord oli lihtsalt niivõrd lootusetu, arusaamatu, keeruline ja abi ei osanud kusagilt otsida.

Ja nii oligi – laekusin tagasi tühjaks tehtud pangakontodega (varupangakaardid olid meil seljakottidesse mustadesse sokkidesse ja musta pesu kotti peidetud) ja suure summa kohaliku rahaga. Politseinik luges selle tuimalt üle, meie saime vabaks koos oma passidega, kuid meeltes oli maailma kõige suurem segadus ja hirm koos miljoni küsimärgiga. Kas tõesti see niimoodi siin käibki?

Antud loos on kirjeldamata veel hulk detaile, mida on vastik meenutada ja millest kõigest saaks suisa pisukese raamatu kokku kirjutada. Tõdeda saame vaid seda, et Tais ei maksa inimelu midagi (ühes kongis veetis aega kohalik, kes toodi hommikul ja vabastati pärastlõunal, kes kelkis, et oli eelneval õhtul maha lasknud ühe valge naise) ja kahvanägu on enamuse kohalike silmis väga jõukas tegelane, kellelt tulebki maksimaalselt võtta. Ja kui ta ei anna soovitut, siis ühe elu kaotus ses kaootilises ilmas pole nende silmis teab mis suur probleem.

Korruptsioon lokkab ja hiljem googlest erinevaid artikleid lugedes, tuli välja, et politseinike niite tõmbavad suures osas hoopis tähtsamad tegelased. Erinevad petuskeemid ja väljapressimised on väga levinud, kuid kiivalt saladuses hoitud. Isegi internetis levival infol hoitakse varmalt silm peal, sest tõeline turismimaa ei saa endale laimamist lubada.

Kuidas saab nii olla, et Taimaa on number üks maailmas, kuhu võõramaalased lähevad enesetappu tegema, aga mitte kunagi mitte ühtki hüvastijätukirja maha ei jää? Valge inimesena võid selles riigis ikka väga võimetusse olukorda sattuda. Võib ette tulla selliseid olukordi ja väljapressimisi, milliseid pole meie ajud võimelised väljagi genereerima.

Samal saarel nägime pealt intsidenti, kus politsei hoidis ühel mehel midagi vastu kaela ja see mees viidi sularaha automaadi juurde, teised kaks politseinikku naersid kõrval.

Hiljem kojulendu oodates, püüdsime ka Pattaya politseijaoskonnas kindlustuse tarvis vargusest teatada, kuid meid naerdi lihtsalt välja. Meile püüti taaskord selgeks teha, et Tai inimene ei varasta ja kuna see juhtus saarel, pole neil selle infoga selles jaoskonnas midagi peale hakata. Võib märkida, et jaoskond oli puupüsti valgeid inimesi täis. Üks mees nuttis ukse juures ja lehvitas oma kadunud naise fotoga, kes ses linnas kadunuks oli jäänud. Tundus, et kohalikult politseilt ta abi ei saanud.

Sekeldusi tuli ette ka Pattaya hotellides. Olime ühes hotellis juba mitu ööd olnud ja maksime igal hommikul järgneva öö eest ette, kuid ühel hommikul hakati meilt nõudma toa eest tunduvalt suuremat tasu kui seni olime maksnud. Me polnud topeltsummaga nõus, pealegi oli hotell peaaegu inimtühi ja meil ei jäänudki muud üle kui omale uus elamine otsida. Õhtuid sisustasime sellega, et jälgisime tänavatel kohalike politseinike tööd, kes tundide viisi valgeid inimesi rolleritel peatasid ja neid trahvisid (ehk pistist nõudsid). Või siis jälgisime rannaäärsel promenaadil, kuidas õhtuks välitelkidesse valvesse tulnud politsei vahetus läheduses käib prostitutsioon ja narkokaubandus.