Täna toimus Narva raekoja platsil suur pidu - president pidas kõne ning esinesid nii Narva poistekoor kui puhkpilliorkester. ETV tõi Narvas toimuva melu televaatajani otseülekandena. ERRi venekeelne telekanal ETV+ Narvas toimunud pidu otse ei näidanud. Miks?

ETV+ telekavast on näha, et päeval toimunud pidu saab järelvaadata kell 18.50.

"Lähtusime vaatajate huvist. Neid on kõige rohkem just õhtuses vööndis, kui inimesed on töölt koju jõudnud. Päevasel ajal oleks ülekande vaatajate hulk olnud väiksem. Meie huvi on see, et ülekandest saaks osa võimalikult paljud inimesed, sealhulgas ka need, kes on päevasel ajal tööl," selgitas ETV+ peatoimetaja Darja Saar.