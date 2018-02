Õhtuleht küsis, milliste teemade käsitlemist ootavad parlamendierakonnad presidendi aastapäevakõnes.

Indrek Saar, SDE aseesimees ja kultuuriminister: Kindlasti on kitsaskohtade kõrval oluline välja tuua see, et Eestil läheb mitmetes olulistes asjades paremini kui kunagi varem. Ühiskonnas on vähem ebavõrdsust. Märkimisväärselt on vaesus vähenenud nii lastega perede kui ka tööl käivate inimeste seas.

Seda, et Eestil läheb hästi, ilmestab väga kujukalt ka Eesti kultuuri edu. Mitte kunagi varem pole nii palju inimesi leidnud tee kinno, teatrisse, kontserdile ja muuseumisse, mille üks eeldus on kindlasti heaolu kasv. Eesti inimeste kõrval on meie loojad vallutanud publiku südameid kõikjal maailmas ning tutvustanud nii Eesti klassikalist kui ka nüüdiskultuuri. Saame näiteks uhked olla Arvo Pärdi üle, kes on seitsmendat aastat järjest maailmas enim esitatud nüüdisaegne helilooja. Kui üldse millegi üle põhjendatult kurta, siis meele teeb mõruks see, et viimastel aastatel on süvenenud valeinformatsiooni levitamine ning virisemisest ja vaenust on kujunenud justkui rahvuslik spordiala. Inimestele püütakse kärbseid pähe ajada kallutatud portaalide kaudu. Sotsiaalmeedias vaenatakse kõiki, kes on või soovivad olla vabad, avatud ja õnnelikud. Oluline on rohkem hinnata ja märgata häid asju ning inimestest hoolida.