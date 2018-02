Õhtuleht küsis, milliste teemade käsitlemist ootavad parlamendierakonnad presidendi aastapäevakõnes.

Maria Murakas, Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik: Vabaerakond on väga rahul, kui jutuks tuleb Eesti rahva säilimine, täpsemalt sündimuse suurendamine, metsa säilimine ehk tasakaalustatud metsapoliitika ning õnnelikum Eesti.

Eesti rahvaarv on väike ja see kahaneb pidevalt. Sündimuse suurendamine on oluline ja Vabaerakonna nägemuses on üks võimalus luua peredele soodsad tingimused ka kolmanda lapse saamiseks.

Meie, vabakonservatistid suhtume Eesti metsa hoopis teisiti kui praegusel valitsusel kombeks. Vabaerakonna jaoks on mets kultuuri alus ja Eestis ei ole mets ainult põld. Soovime metsa päriselt hoida ja teha seda nii, et selles metsas saaks ka majandada. Väärtustame metsast saadavat ja seda nii, et see läheks väärtusahela kõige kõrgemasse otsa ja tooks sisse kõige enam raha. Me ei saada palke teise riiki toorainena või tselluloositehasesse paberiks.

Eesti koht maailma õnneindeksi edetabelis peab olema esimese seitsmekümne asemel vähemalt esimese veerandsaja hulgas, kus asuvad meie põhja- ja läänenaabrid. Kurb on, et elame läbi aegade rikkaimal ajal, kuid inimesed on seejuures õnnetud. Riigi majanduskasv pole aga ainus, mis õnnelikuks teeb. Inimene on palju õnnelikum hästi põimunud kogukonnaga riigis. Sellises Eestis, kus inimesel on õigus oma riigi ja kogukonna asju otsustada ning kaasa rääkida omavalitsuse toimimises. Inimene on õnnelikum, kui ta saab olla sotsiaalselt aktiivne.