Õhtuleht küsis, milliste teemade käsitlemist ootavad parlamendierakonnad presidendi aastapäevakõnes.

Mihhail Korb, Keskerakonna peasekretär: Eesti sajanda juubeli puhul väärib Keskerakonna hinnangul kindlasti arutamist kõik see, mis on seotud Eesti inimeste heaolu kasvuga. Tugev ja solidaarne ühiskond võrdub tugeva riigiga, mille üle saame uhkust tunda ka järgmistel aastasadadel.

Seega võiks presidendi kõnes muu hulgas ära märkimist leida kaasav majanduskasv ja Eesti inimeste sissetulekute tõus. Viimasel aastal on Eesti majandusnäitajad olnud väga positiivsed ja kindlasti peab see jätkuma. Samas peab majanduskasv ka tegelikkuses jõudma inimesteni. Maksureform oli samm õiges suunas, kuid meie kõigi eesmärk peab olema sissetulekute kasv ja kõigi Eesti inimeste, sealhulgas pensionäride välja toomine vaesusest. See oleks parim kink meie 100aastasele riigile.

Oluline teema on kindlasti ka haridus. Praegune valitsus on tegelnud väga tõsiselt õpetajate, lasteaiaõpetajate ja tugiteenuste palgaküsimusega ning on kahtlemata rõõmustav, et õpetaja keskmine palk ületab praegu üldist keskmist palka. Samas väärib endiselt arutelu kvaliteetse hariduse pakkumine nii eesti kui ka vene emakeelega noortele ja seda juba alates lasteaiast. Erinevaid arutelusid on peetud eelkõige valimiste ajal, kuid on selge, et on aastakümneid lahendamata murekohti, millega peab tegelema, et tagada ühiskonna parem sidusus ka eri emakeeltega inimeste seas.

Tähelepanu väärib innovatsioon ja raamidest välja mõtlemine. Arutatud on Tallinna–Helsingi tunneli üle, mis tooks kaks pealinna poole tunni kaugusele. See võiks olla kindlasti üks oluline tulevikku suunatud suurprojekt Eesti elu edendamiseks. Julgeid ettevõtmisi ja ideid tuleks igal juhul toetada ning on selge, et Eesti inimeste heaolu kasv sõltub väga palju sellest, kuidas suudame uusi lahendusi välja töötada ja parimalt ära kasutada.