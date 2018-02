"Kui me räägime oma laiapindsest riigikaitsest, siis elanikkonna informeerimine, sõltumatu informatsiooni leviku kindlustamine on loomulikult oluline osa sellest laiapindsest riigikaitsest," ütles Jüri Luik kolmapäeval riigikogu infotunnis vastates küsimusele, kas sõltumatu informatsiooni levik on riigi julgeoleku osa.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on kõige suuremad probleemid on ETV+-ga, sest nad tegutsevad väiksema levialaga võrgus nagu Ida-Virumaal, vahendas ERRi uudisportaal.

Kaitseministeerium selle probleemiga otseselt ei tegele, kuid valitsusel on Luige kinnitusel plaanis arutada lisafinantseerimist ETV+ levi tagamiseks.

Küsimuse esitanud rahvasaadik Urve Tiidus märkis, et maailmas, kus informatsioonitulv on täiesti hoomamatu, kannab Eesti Rahvusringhääling nagu avalik-õiguslikud infokanalid mujalgi sõltumatu ja tasakaalustatud informatsiooni edastaja kaubamärki.

Eestis ollakse Luige sõnul huvitatud sellest, et infokanalid oleksid võimalikult vabad, kuid "loomulikult tuleb alati arvestada, et meie idanaaber teeb jõupingutusi sõltumatu info leviku takistamiseks."