Kaks veterannnäitlejat unustavad laval mõlemad oma teksti ja vahivad vaikides teineteisele otsa. Etteütleja hüüab neile teksti juba kolmandat korda ette, nii et see on kuulda ka tagumisse ritta. Lõpuks üks näitleja sosistab suflöörile: "Ära karju, me kuuleme suurepäraselt, aga me ei tea, kumb meist seda ütlema peab!"