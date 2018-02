Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) liikmed hääletavad 20. veebruarist kuni 2. märtsini, kas minna koos kristlike demokraatidega suurde koalitsiooni või mitte. Hääletada saavad kõik parteiliikmed. Ajaleht Bild registreeris eksperimendi korras SPD liikmeks ka kolmeaastase koera Lima.

Saksamaal jõudsid kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid 7. veebruaril kokkuleppele, et moodustatakse taas üheskoos valitsus, mida nimetatakse suureks koalitsiooniks (Große Koalition ehk lühendatult GroKo). Lõplik selgus saabub aga alles 4. märtsil. Nimelt korraldab SPD 177-leheküljelise koalitsioonilepingu kohta 20. veebruarist 2. märtsini parteisisese hääletuse, kus kõik parteiliikmed saavad oma arvamust avaldada. Nimekiri löödi lukku 6. veebruaril õhtul kell 18, kui parteisse kuulus 463 723 liiget. Hääletamine toimub kirja teel. Veebi vahendusel saavad oma arvamuse öelda vaid ajutiselt välismaal elavad parteiliikmed.

Saksamaa suurima tiraažiga ajaleht Bild teatas vahetult enne hääletuse algust, et SPD ja hääletuski on manipuleeritavad. Leht kirjeldas värvikalt, kuidas toimetus registreeris 6. veebruaril veebis kolmeaastase koera Lima SPD liikmeks. Tema vanuseks märgiti ankeeti 21 aastat, arvestades, et üks koera-aasta võrdub inimese seitsme aastaga.

Limale saadeti partei kontorist juba samal õhtul kinnitus liikmeksvõtmise kohta. Järgmisel päeval saatis talle eraldi tervituse ka SPD noorteorganisatsioon, sest vanuse järgi kuulub 21aastane liige sellegi ridadesse.