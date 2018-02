Kui patsiendid pakuvad arstidele lisaraha, et saada järjekorras ette või mõjutada tohrit mingite teiste teenuste kiiremaks osutamiseks, on tegemist altkäemaksuga. Kuidas on aga kingitustega? Selgitab Eesti Vabariigi endine peaprokurör, praegune vandeadvokaat Norman Aas.

Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi Norman Aasa sõnul on arstidega seotud kingituste puhul oluline see, mida kingituse andja soovib vastutasuks saada.

Norman Aas (Tairo Lutter)

„Üldiselt on selline olukord JOKK (juriidiliselt on kõik korrektne - toim), kuna arstide tegevust inimeste ravil pole hinnatud ametiisiku tegevuseks ja juriidiliselt ei ole võimalik tervishoiutöötajale anda altkäemaksu selleks, et ta patsiendile näiteks parema operatsiooni teeks,“ selgitab Aas.