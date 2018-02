Rachel Crooks süüdistas uuesti USA presidenti Donald Trumpi seksuaalses ahistamises, vahendab The Washington Post.

Crooks rääkis ajalehele, et ta töötas 2006. aastal sekretärina firmas, mis üüris ruume New Yorgis Trump Toweris. Firmal olid ärikontaktid Donald Trumpigagi. Crooks oli tol ajal 22- ja tulevane USA president 59aastane.

Ühel hommikul ootas Trump Crooksi lifiti juures ja haaras tal kätest. Seejärel suudles Trump teda ühele ja seejärel teiselegi põsele. „Ta küsis suudluste vahel, kust ma tulen ja kas sooviksin modelliks saada. Ta ei lasknud mu käsi lahti ja suudles mind suule,“ meenutab Crooks, kes tuli selle süüdistusega esimest korda välja mullu 2016. aasta oktoobris ja kordas seda ka mullu detsembris. Tõsi, tookord väitis ta, et ahistamine toimus 2005. aastal.

Trump vastas Crooksi uuele süüdistusele Twitteris. USA president kirjutas, et ta ei tunne naist ega ole enda teada temaga kunagi kohtunud. Trump lisas, et kes hakkaks midagi niisugust üldse valvekaamerate all tegema. Seega on see valesüüdistus.

Crooks reageeris USA presidendi vastusele samuti Twitteris. Ta kirjutas, et Trump ahistas teda 2006. aasta 11. jaanuari hommikul 24. korrusel lifti juures ning tegi ettepaneku Trump Toweri valvekaamerate salvestised avalikustada.