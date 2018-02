Lõuna-Türgis Adanas vägistas 28aastane mees hiljuti pulmapeo ajal nelja ja poole aasta vanuse lapse. Rahva meelepaha vaigistamiseks teatas Türgi justiitsminister Abdulhamit Gül, et valitsus arutab juba lähematel päevadel võimalust pedofiile sundkastreerida.

Täpsemalt soovib valitsus kaaluda võimalust, et kohtu otsusel saaks pedofiile keemiliselt kastreerida.

Ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles teisipäeval ajakirjanikele, et lapsepilastamine on kuritegu, mida ei saa andestada. Riigipea rõhutas ühtlasi, et seksuaalkurjategijaid tuleks senisest karmimalt karistada. Erdogan lisas, et valitsus kaalub ka abielurikkumise eest karistuste kehtestamist.

Pedofiilide keemilise kastreerimise plaan pole Türgis uus. Valitsus nägi niisuguse võimaluse ette juba 2016. aastal, kuid riiginõukogu peatas seaduse elluviimise, sest pidas selle sisu ähmaseks. Osa naisõiguslasigi kritiseeris tookord valitsuse plaani ja rõhutas, et see pole kooskõlas tänapäeva seaduste ega inimõigustega. Keemilise sundkastreerimise asemel soovitati hoopis karmistada lapsepilastajatele määratavaid karistusi.