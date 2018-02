2011. aastal Demi Moore'ist lahku läinud ja kaks aastat hiljem temast ametlikult lahutanud Ashton Kutcher tunnistab, et tegeles mägedes patukahetsuse ja lihasuretamisega.

"Läksin kohe pärast lahutust nädalaks üksi mägedesse," rääkis 40aastane näitleja Dax Shepardi podcast'is. "Jätsin maha kõik arvutid, telefoni ... Mul olid nädal otsa ainult märkmeplokk ja pastakas ja vesi ja tee."

Kutcher rääkis, et hakkas juba teisel päeval Montana mägedes hallutsinatsioone nägema. "Aga see oli fantastiline - see oli täiesti imeline."