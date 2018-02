21. veebruaril suri tuntud USA televangelist Billy Graham, vahendab ABC News. Ehkki 99aastase kirikumehe hüüdnimi oli „Ameerika pastor“, oli tema järgijate kogudusi kogu maailmas. Graham oli kirikumaailmas väga vastuoluline tegelane, kes mõjutas ka poliitikat. Televangelist Billy Graham oli pastor, kes populariseeris juba 1940ndatel evangelistide usuvoolu. Ameerika evangelism on protestantlik usulahk, mille keskmeks on usk lunastusse. Selle saavutavad aga vaid n-ö uuestisündinud (ingl. k. born again - toim.) ehk usuvahetuse või „spirituaalset uuestisündi“ kogenud kristlased. Evangelistid viitavadki endile tavaliselt kui uuestisündinutele või uuestisündinud kristlastele. Sõna „televangelist“ viitab pastori telesaadetele ja televisiooni vahendusel tehtud teenistustele. Graham tõi uuestisündinute religiooni massidesse ning elu jooksul sai temast väga oluline figuur Ameerika poliitikamaastikul. Siin tasub meenutada, et erinevalt Eestist on religioon Ameerika poliitika lahutamatu osa. USA elanikkonnast on usklik umbes 79 protsenti, 26 protsenti ameeriklastest ehk umbes veerand kogu riigi elanikkonnast on evangelistid.

20. sajandil on evangelisti mõiste pisut hägustunud, kui tekkinud on uued kirikud, mis keskenduvad rohkem armastuse, aksepteerimise ja niisama koos ajaveetmise sõnumile. Fundamentalistlikud evangelistid usuvad muu hulgas maailma peatsesse lõppu ja kreatsionismi (usk, et maailm pole arenenud miljardeid aastaid ning elusolendid evolutsiooni teel, vaid et Maa on mõnituhat aastat vana ning tekkinud täpselt Piibli kirjelduse järgi - toim.). Fundamentalistlikud evangelistid on abordi- ja homoseksuaalsuse häälekad vastased. Ka Billy Graham esindas just neid vaateid.

Kuna evangeliste on niivõrd palju, siis on nad valijaskonnana poliitikutele väga tähtis sihtgrupp. Graham oli Valge Maja sagedane külaline ning mitme presidendi vaimulik nõuandja. Eriti lähedane oli ta Richard Nixoni ja Lyndon B. Johnsoniga. Grahamit on palju kritiseeritud selle eest, kui lähedased olid ta suhted võimuesindajatega. Grahami poliitiline agenda oli paremkonservatiivne ja elu jooksul kogus ta erinevate vähemusgruppide seas palju vastaseid. Graham oli niivõrd mõjukas tegelane, et teda võib isegi pidada paavsti järel üheks tähtsaimaks kirikutegelaseks.