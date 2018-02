Koolivaheajal reisi planeerides peab kindlasti kontrollima kõigi pereliikmete dokumentide kehtivust, et jõuaks vajadusel uut dokumenti taotleda. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) palub inimesi oma dokumendile ka järgi tulla – hetkel ootavad teenindustes omanikke tuhanded passid ja ID-kaardid.

„Tallinna lennujaamas näeme tihti, et inimesed avastavad alles lennule registreerides, et pass või ID-kaart on kehtivuse kaotanud ning sellise dokumendiga ei saagi reisile minna,“ ütleb Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva. „Et kauaoodatud reis ei jääks katki, tuleb kindlasti kõigi, ka kõige väiksemate pereliikmete dokumentide olemasolu ja kehtivus üle kontrollida.“

Aegsasti ette planeerides saab Eesti kodaniku korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja esmast ID-kaarti lapsele kiiresti ja mugavalt taotleda PPA e-teeninduses. Kiirkorras saab ID-kaarti taotleda nii PPA teenindustes kui ka e-teeninduses, kuid kiirdokumendi saab kätte vaid Tallinnas asuvas teeninduses.