Justin Bieberi isa Jeremy Bieber (42) abiellus Jamaical oma kauase sõbratari Chelsey Rebeloga (29), kes pulmapildi põhjal otsustades paistab olevat lapseootel.

23aastane Justin elas isa õnnele kaasa, ehkki papake ei mänginud tema lapsepõlves erilist rolli. See-eest soojenesid nende suhted hilisematel aastatel, kui Bieberist oli juba superstaar saanud.

Family A post shared by Jeremy Bieber (@jeremybieber) on Feb 20, 2018 at 3:42pm PST

Veebikülg Hollywood Life paneb imeks, et ehkki laulja tegutses pulmas isamehena, ei pidanud ta noorpaari õnnitluseks kõnet. "Justin on sündinud artist, nii et oleks võinud arvata, et ta oleks meeleldi kõnet pidanud või laulu esitanud. Kuid ehk tahtis ta, et tähelepanu keskmes oleksid tema ja Chelsey, kes on samuti superarmas."

Justinil oli Jamaical kaasas ka tema sõbratar Selena Gomez (25). Paarikest nähti rannal musitamas ja teineteist soojalt kaisutamas